Resiste 16 horas no mar e amigos desaparecem

Incêndio em traineira ao largo da ilha de São Jorge leva três pescadores a saltar para tentar sobreviver.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Um pescador, de 37 anos, sobreviveu durante 16 horas no mar – sem colete nem nada onde se pudesse agarrar – depois de a traineira em que seguia se ter incendiado e naufragado ao largo da ilha de São Jorge, nos Açores. João Ficher, o mestre da embarcação, de 54 anos, e Paulo Rocha, de 25 anos, estão desaparecidos no Atlântico.



A traineira ‘Rabugento’ – uma embarcação de 14 metros que opera a partir do porto de São Mateus, na ilha Terceira – tinha zarpado às primeiras horas de segunda-feira. Mas pelas 04h00 deflagrou um incêndio a bordo quando a traineira estava a seis milhas ao largo da Caldeira de Santo Cristo, na costa norte da ilha.



Os três pescadores ainda tentaram extinguir as chamas, mas tiveram de saltar para o mar depois de a balsa de salvamento também ter sido destruída pelo fogo. Hugo Geraldes foi arrastado pelas correntes ao longo de 18 quilómetros e conseguiu chegar a terra na zona da Fajã do Alabaçal, na costa sul, onde pediu ajuda pelas 20h00.



"Chegou com alguns sinais de hipotermia, mas encontra-se bem", explicou esta terça-feira ao CM o comandante do porto da Horta, Rafael Silva, que coordena a operação de busca.



Militares e amigos empenhados em buscas

Durante o dia de ontem estiveram envolvidos nas buscas uma aeronave da Força Aérea, bem como o navio-patrulha da Marinha Figueira da Foz.



Em terra a vigilância foi feita por elementos dos bombeiros voluntários da Calheta e vários pescadores que se juntaram voluntariamente na procura dos colegas.



As buscas foram suspensas ao pôr do sol. Deverão ser retomadas hoje.