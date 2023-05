Quatro restaurantes assaltados em Lagos durante a madrugada

Quatro restaurantes foram assaltados durante a madrugada desta segunda-feira em Lagos, no Algarve. Os proprietários dos estabelecimentos lesados acreditam que os furtos tenham sido realizados pelo mesmo homem.O suspeito dos furtos já foi identificado pelas autoridades.O restaurante Sete Mares, um dos estabelecimentos assaltados, sofreu elevados prejuízos elevados. Foi furtado um iPad, uma caixa de esmolas e partido o vidro da entrada. As câmaras de vigilância captaram o momento do assalto.sabe que nas últimas semanas ocorreram outros assaltos na cidade e que os empresários locais e moradores encontram-se preocupados e desconfiados."Não sei o que podemos fazer para que isto acabe. Há casas aqui que já foram assaltadas duas vezes. A polícia diz que está a investigar, mas não temos visto nada realmente a acontecer", salientou o proprietário do estabelecimento algarvio.