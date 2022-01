Encontrado em trilho telemóvel de homem desaparecido na Foz do Arelho

Ao que o CM apurou, o telemóvel foi encontrado por um amigo, que explicou que se trata de um aparelho sem cartão, apenas usado para aceder à Internet e tirar fotografias, uma vez que o telemóvel pessoal do desaparecido foi, segundo a mulher de Luís Alberto, deixado em casa.







Ao que o CM apurou o perímetro das buscas será alargado ao longo do dia, numa altura em que os elementos que participam nas operações percorrem os passadiços e percursos junto à praia da Foz do Arelho.



Leia também GNR faz buscas por homem desaparecido na Foz do Arelho Um drone e cães pisteiros reforçaram este domingo as operações para tentar localizar Luís Alberto, construtor civil de 43 anos, desaparecido desde o final da tarde de sexta-feira, na Foz do Arelho, Caldas da Rainha. O homem saiu de casa para a habitual corrida e não mais foi visto. A companheira estranhou a ausência e deu o alerta à GNR. Ao início da manha de domingo foi encontrado um telemóvel num trilho que habitualmente era percorrido por Luís Alberto.Ao que o CM apurou, o telemóvel foi encontrado por um amigo, que explicou que se trata de um aparelho sem cartão, apenas usado para aceder à Internet e tirar fotografias, uma vez que o telemóvel pessoal do desaparecido foi, segundo a mulher de Luís Alberto, deixado em casa.Ao que o CM apurou o perímetro das buscas será alargado ao longo do dia, numa altura em que os elementos que participam nas operações percorrem os passadiços e percursos junto à praia da Foz do Arelho.

No sábado, foi localizado com vida (e a caminho de casa) o cão que o costumava acompanhar. Já durante o dia, GNR e populares palmilharam as arribas, compostas por vários trilhos, mas não conseguiram localizar o homem, natural de Nadadouro.