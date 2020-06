Reveladas novas fotos que mostram suspeito do caso Maddie na altura do desaparecimento da menina

Novas imagens agora reveladas mostram o suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann, Christian Brueckner, quando foi detido pelas autoridades portuguesas por furtos, em 2006, poucos meses antes do desaparecimento de Maddie.

Christian Brueckner teria, nessa altura, 29 anos. As novas fotografias, agora reveladas pelas autoridades, mostram o pedófilo alemão com o cabelo mais comprido. São mais uma tentativa de recolher testemunhos que possam ajudar e fortalecer a tese de envolvimento de Brueckner no rapto ou homicídio de Madeleine McCann. A polícia espera que estas imagens possam ser reconhecidas por alguém com informações relevantes para o caso.

A primeira imagem foi tirada pela polícia portuguesa, quando Christian Brueckner foi preso por roubar combustível a veículos na região de Lagos.

Segundo o The Telegraph, uma antiga vizinha de Brueckner reconheceu o suspeito. A mulher, que terá vivido nas proximidades da casa que Brueckner tinha junto à Praia da Luz (e a escassos quilómetros do Ocean Club, de onde desapareceu Maddie), revela que reconheceu o alemão assim que surgiram notícias sobre a sua ligação ao caso da menina inglesa. Confirmou-as agora com esta fotografia. "Tinha o cabelo comprido, oleoso e algumas marcas na cara, de acne. Espero que ajude mais pessoas a lembrarem-se da alguma coisa importante. Andava sempre pela zona a acelerar num Jaguar", afirma a mulher, que já terá sido ouvida pelas autoridades.

Outra imagem revelada pela polícia alemã mostra Christian Brueckner em 1996, com 19 anos, depois de ter sido libertado da prisão, na primeira pena a que foi condenado por abuso sexual de menores. Neste caso, o alemão atacou uma menina num parque.

As autoridades continuam a investigar o caso com as novas provas que dizem ter, no entanto e até ao momento, ainda não foi apresentada a prova que a polícia alemã diz ter e que provará que Maddie está morta.