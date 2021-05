Ricardo Salgado não terá declarado ao Fisco todos os rendimentos que recebeu no estrangeiro, entre 2008 e 2014, do Grupo Espírito Santo (GES). Apesar de ter aderido ao Regime Excecional de Regularização Tributária (RERT) II e III, conhecido como perdão fiscal, o banqueiro terá mantido oculto do Fisco mais de 5,3 milhões de euros. Por esta via, Salgado terá obtido, segundo a Autoridade Tributária (AT), uma vantagem patrimonial ...