Ricardo Salgado força Governador a revelar documento secreto

Após a falência do BES, Carlos Costa pediu uma avaliação ao trabalho do Banco de Portugal.

12.02.19

O antigo presidente do Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, quer obrigar o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, a revelar uma auditoria ao trabalho do supervisor durante o processo de resolução do BES , em 2014. O documento em causa foi pedido ao Boston Consulting Group pelo próprio Banco de Portugal, mas o resultados foram mantidos em segredo, até de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.O argumento utilizado pelo Banco de Portugal para recusar a revelação da auditoria à sua actuação durante a resolução do BES passa pelo "dever de confidencialidade". Porém, este argumento poderá falecer durante o julgamento do processo de falência do Banco Espírito Santo, que decorre no Juízo de Comércio de Lisboa.