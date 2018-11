Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rio Gilão já está a ser alvo de dragagens

Cinco cais de acostagem vão ser instalados na margem direita.

08:56

As dragagens de manutenção para garantir a navegabilidade do rio Gilão, em Tavira, já começaram. A intervenção tem um prazo de execução de 45 dias e representa um investimento a rondar os 281 mil euros.



Segundo a Docapesca, os trabalhos decorrem no troço compreendido entre o edifício da lota e a ponte rodoviária a nascente.



O objetivo é "garantir as cotas de fundo necessárias à salvaguarda das condições de segurança para a navegação, abastecimento e estacionamento nessa área", nomeadamente para "descarga do pescado em lota".



Por outro lado, a intervenção é essencial para avançar com o projeto de reordenamento das embarcações, que inclui a implantação de plataformas de acostagem ao longo da margem direita do rio, entre o Mercado da Ribeira e a ponte dos Descobrimentos.



Ainda de acordo com a Docapesca, estas estruturas incluem "cinco cais, designadamente, para o desembarque do pescado, para operação das empresas marítimo-turísticas, para o embarque para a ilha de Tavira, para embarcações de pesca profissional e para abastecimento de combustível".



Trata-se de um projeto enquadrado nas ações de requalificação do espaço urbano de Tavira.