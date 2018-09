Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP resgata bêbedos do rio em Tavira

Vítimas caíram de uma altura de cerca de 2,5 metros sobre as pedras existentes na margem do rio Gilão.

Por A.P. | 09:00

Dois homens, ambos com cerca de 30 anos, e alcoolizados, caíram na madrugada de domingo ao rio Gilão, em Tavira, perto da zona da paragem dos autocarros, tendo ficado feridos.



Segundo o CM apurou, o alerta foi dado cerca das 03h20. As vítimas caíram de uma altura de cerca de 2,5 metros sobre as pedras existentes na margem do rio. Foram descobertos minutos depois por uma patrulha da PSP que passava pela zona. Um deles foi assistido no local pelos Bombeiros Municipais de Tavira mas o outro foi transportado para o Hospital de Faro. A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.