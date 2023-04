Rivalidade entre bairros causa três baleados em Loures. Dois são menores

Um jovem de 19 anos, e dois menores, de 17 e 15, foram feridos este domingo com disparos de arma de fogo, no centro do Bairro da Quinta do Mocho, em Sacavém, Loures.

As agressões ocorreram pelas 17h30 deste domingo. Ao que tudo indica, os disparos foram feitos de uma pistola a partir de um carro em andamento.

Fonte disse ao CM que o ferido mais velho apresenta ferimentos nas costas e pernas, e os mais novos nas pernas e nádegas.

Todos já foram transportados pelos bombeiros de Sacavém para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Os bombeiros de Camarate também assistiram os baleados. O estado em que se encontram não inspira cuidados.

No local está um forte dispositivo policial constituído por cerca de quatro dezenas de agentes.

As forças de segurança acreditam ter-se tratado de mais um episódio da rivalidade entre a Quinta do Mocho e o bairro da Quinta da Fonte, na freguesia da Apelação.

Por esse motivo também estão ser mobilizados meios para este bairro.