Três homens foram atingidos a tiro no espaço de apenas 16 horas, no Domingo de Páscoa, na Grande Lisboa. Um, de 20 anos, ficou em estado grave, atingido no pescoço e nádega, após uma rixa quando vendia óculos na Alta de Lisboa. Os outros dois, de 21 e 35 anos, foram atingidos nas pernas a partir de carros em andamento, respetivamente na Amadora e na Quinta do Mocho (Loures).









