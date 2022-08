Dois homens, de 61 e 71 anos, ficaram feridos depois de se terem envolvido numa rixa, ao final terça-feira, em Solveira, Montalegre.





Os homens terão começado uma discussão que se descontrolou e um deles terá dado com um pau na cabeça do outro. Em resposta, a primeira vítima pegou numa arma de fogo e baleou o vizinho na zona do abdómen.