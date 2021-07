A PSP de Cruz de Pau, no Seixal, apreendeu este domingo três quilos de haxixe e três quilos de canábis. A apreensão ocorreu cerca das 16h40, no Fogueteiro.A droga, sabe o, estava dentro de um carro do agora detido, que será presente a tribunal esta segunda-feira.A apreensão ocorreu em sequência de uma situação de agressões na via pública entre o traficante e outro homem na via publica.