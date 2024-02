O ataque de cinco jovens a dois adolescentes de 15 e 17 anos, feridos à facada, terá tido origem num desentendimento anterior entre os dois grupos, apurou o CM. As duas vítimas sofreram ferimentos graves após serem esfaqueadas - na cabeça e no peito, respetivamente -, segunda-feira ao fim da tarde, junto à estação de metro da Levada, Rio Tinto. Estavam esta terça-feira em observação, mas estáveis, no Hospital de S. João, no Porto. A PSP procura os agressores.









O local onde ocorreram as agressões, próximo do Parque Urbano de Rio Tinto, é palco de frequentes rixas entre jovens. “Há relatos de medo de miúdos que ali sofreram tentativas de assalto. Até quando continuará?”, questiona uma habitante de Gondomar. A videovigilância no local poderá ajudar a identificar os suspeitos.

Numa rede social, é indicado que um grupo de jovens tentou assaltar outro menor, pouco antes, na estação de Palmilheira, Maia.