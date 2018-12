Rosa Grilo assume fim da relação com o amante

Viúva do triatleta não deixa dúvidas: “Ao António já não tenho nada a dizer”.

18:57

Rosa Grilo assume a rutura com o amante e o fim da relação de ambos: "Ao António já não tenho nada a dizer", revela em entrevista à TV Mais. "O que posso dizer a uma pessoa que sempre tratei bem e na primeira oportunidade criou desconfianças sobre mim quando sempre o defendi? Espero nunca mais ter de lhe dirigir uma palavra", continuou a viúva do triatleta.

Na mesma entrevista, Rosa revela que este Natal, que irá passar no Estabelecimento Prisional de Tires, vai ser "o mais triste" da sua vida e "de toda a família": "Não poder estar com o R. [filho] todos os dias tem sido extremamente doloroso, mas nesta época é particularmente difícil", garante.



Ao Pai Natal pedia "uma máquina do tempo para poder regressar a todos os momentos bons que vivi e fui feliz". Refere ainda que ela e o marido não tinham o hábito de trocar presentes mas sempre que "o Luís ia a qualquer sítio trazia-me bolos tradicionais ou qualquer outro doce que ele achava que eu pudesse gostar", diz à mesma publicação.



Para 2019, Rosa Grilo quer sair da prisão e ir para junto da família: "Desejo muito que consigam resolver, verdadeiramente, quem foram os responsáveis pela morte do Luís, sair daqui para junto do meu filho e da minha família".



"Desejo para o António o mesmo, ou seja, que vá rapidamente para junto dos seus filhos", conclui.