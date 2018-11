Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rouba 1700 euros em avião no aeroporto de Lisboa

Funcionária e marido às compras com crédito da vítima.

Por João Carlos Rodrigues | 08:56

A PSP deteve uma responsável pela limpeza do interior dos aviões do aeroporto de Lisboa pelo furto de uma mala esquecida por uma passageira após a aterragem.



O marido da funcionária também foi preso por ter utilizado um dos cartões de crédito da vítima em compras no valor de 1064 euros. Os bens furtados foram avaliados em quase 700 euros.



O caso ocorreu no dia 2 deste mês, quando uma turista que tinha aterrado em Lisboa saiu da aeronave deixando para trás uma bolsa onde estava a carteira. Logo a seguir, a equipa de limpeza acedeu à aeronave.



A responsável apercebeu-se da mala e recolheu-a sem dizer nada a ninguém. Quando a vítima se deu conta e denunciou o caso às autoridades, o casal, de 29 e 31 anos, já tinha gasto mais de mil euros em lojas, algumas das quais ainda no aeroporto.



A PSP começou a investigar e rapidamente identificou a equipa que tinha estado naquela aeronave. A mulher e o marido foram apanhados ainda com os artigos comprados de forma fraudulenta, a carteira e o cartão de crédito da vítima.



O processo foi remetido ao Ministério Público e o casal libertado após ser constituído arguido.



PORMENORES

Furta telemóvel

Também no dia 2, a PSP deteve um homem de 29 anos que furtou um telemóvel que um passageiro tinha deixado a carregar numa zona de descanso do aeroporto de Lisboa. Apesar de não viver em Portugal, foi libertado pelo tribunal.



Leva mochila no WC

No dia 3, outro homem, de 30 anos, foi detido depois de se apropriar da mochila que um passageiro tinha deixado esquecida numa casa de banho na zona das chegadas. Foi identificado pela videovigilância e detido ainda no aeroporto.