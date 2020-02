Roubam 4 mil euros em apostas

Dois jovens, entre os 18 e os 20 anos, entraram na papelaria Lucy, em Camarate, Loures, e submeteram cinco boletins de apostas desportivas do Placard, cada um de 800€. Acabaram por fugir com os talões, num total de 4000€. A dona da papelaria fez queixa na PSP.O caso ocorreu pelas 17h00 de quinta-feira. "Entraram, com capuz, e pediram as cinco apostas. Eu desconfiei e guardei os talões do lado de dentro do balcão", conta aoMaria Simão, de 77 anos."Disseram-me que iam levantar dinheiro e, quando voltaram, empurraram-me e arrancaram-me os talões das mãos".