Roubam e fogem de barco no Tejo

GNR apanhou assaltantes em flagrante e travou a fuga para o rio.

Por João Nuno Pepino | 09:21

A GNR capturou três assaltantes que se preparavam para fugir num barco insuflável pelo rio Tejo, depois de uma tentativa de assalto ao River Park, um parque de diversões radicais em Valada, no concelho do Cartaxo. Os jovens ladrões, entre os 23 e os 25 anos, já tinham carregado várias caixas de bebidas alcoólicas e gelados para dentro do barco, antes da detenção em flagrante por parte dos militares da GNR.



"Nós temos alarmes e câmaras de vigilância em todo o espaço. Assim que o alarme soou, alertámos a GNR, que chegou rapidamente ao espaço e apanhou-os antes de conseguirem fugir", explicou, ao CM, Rúben Lima, um dos gerentes do River Park, que se situa mesmo à beira do rio Tejo. Segundo o mesmo, os assaltantes conseguiram rebentar a porta de um quiosque de restauração, de onde retiraram o material que estavam a tentar furtar. "Não provocaram mais danos, até porque nem tiveram tempo para isso", disse Rúben Lima, acrescentando que esta foi a primeira tentativa de assalto ao espaço.



Os bens, que já estavam dentro do barco, foram recuperados e restituídos aos proprietários. Os três detidos residem no concelho do Cartaxo e estavam já referenciados por suspeitas de envolvimento em assaltos a estabelecimentos comerciais e a carros, sendo que um deles tem cadastro criminal por furto e tráfico de estupefacientes.



Os três foram esta sexta-feira presentes ao juiz, no Tribunal do Cartaxo, e vão aguardar julgamento em liberdade, sujeitos a termo de identidade e residência.