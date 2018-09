Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém dois homens em Tábua por cultivo de canábis

Por Lusa | 16:17

Dois homens com 19 e 46 anos foram detidos por cultivo de canábis, no concelho de Tábua, anunciou esta sexta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).



Os suspeitos foram detidos na quinta-feira por elementos do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial da Lousã da GNR, informa o Comando Territorial de Coimbra em comunicado.



"No âmbito de uma denúncia por cultivo de plantas de canábis, os militares encetaram diligências, tendo detido os suspeitos em flagrante delito enquanto estes estavam a tratar da plantação", adianta.



Desta ação, segundo a nota, "resultou a apreensão de 38 plantas de canábis".



Os dois homens foram "constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência".