Uma investigação da GNR de Portalegre a crimes de burla através da aplicação MB Way levou a uma rusga em Alter do Chão e Elvas, que terminou com a apreensão de uma caçadeira, 139 cartuchos, quatro telemóveis e respetivos cartões SIM.Um homem de 43 e uma mulher de 29, suspeitos da autoria dos crimes, foram identificados. Estavam na posse de documentos bancários e faturas relacionados com as burlas, que foram apreendidos pelos militares.