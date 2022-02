Uma operação da PSP no âmbito de um processo de burlas através da aplicação MB Way levou à constituição de 10 arguidos, depois de a polícia ter dado cumprimento a 12 mandados de busca domiciliária, foi esta sexta-feira anunciado. As buscas decorreram na quinta-feira, nos concelhos de Tomar (na cidade e nas freguesias de Carvalhos de Figueiredo e Vale Florido), no Entroncamento, Elvas, Estremoz, Campo Maior e em Vendas Novas.