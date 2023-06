Rusga fecha bancas de droga em prédios em Lisboa

Verdadeiras bancas de droga à entrada dos prédios do bairro da Cruz Vermelha, na Alta de Lisboa, onde centenas de consumidores se dirigiam a qualquer hora do dia, moradores ‘sequestrados’ pelos traficantes e um aumento da insegurança na zona. Foi este o cenário que levou a PSP a uma megaoperação naquele bairro ao nascer do sol desta quarta-feira. As buscas estenderam-se a Odivelas e Amadora, e terminaram com 16 detidos e milhares de doses de cocaína, haxixe e heroína. Três armas de fogo foram também apreendidas.









Segundo a PSP, “estes suspeitos eram responsáveis pela gestão de bancas de venda direta ao consumidor, pelo armazenamento e distribuição de estupefacientes nos locais de venda, bem como pelo impacto significativo no sentimento de segurança de alguns moradores”.

Os detidos foram surpreendidos em casa a dormir pelas 05h00 por elementos da Divisão de Investigação Criminal e do Corpo de Intervenção e não tiveram qualquer hipótese de reação. Estão indiciados por tráfico de droga e posse ilegal de armas. Deverão ser esta quinta-feira presentes a tribunal.