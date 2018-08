Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa viveu este sábado o dia mais quente de sempre

Estações meteorológicas da capital registaram 44 graus centígrados.

Por Edgar Nascimento | 10:08

Foi por meio grau centígrado que Alvega, Abrantes, não entrou este sábado para a história da meteorologia portuguesa: registaram-se 46,8 graus na estação meteorológica desta localidade a sul do Tejo, ficando a 0,50 do máximo de sempre, verificado na Amareleja (Moura) em 2003.



Em 73 das 96 estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a temperatura dos termómetros foi igual ou superior a 400C, e em 16 delas registaram-se 45 ou mais graus.



Em 24 localidades, atingiram-se máximos absolutos desde que há registos, entre as quais Lisboa: as estações meteorológicas da Tapada da Ajuda e da avenida Gago Coutinho registaram 44 graus às 17h00. Também Évora (45,40), Santarém (46,30) e Setúbal (45,50C) bateram recorde. Até à beira-mar os termómetros ultrapassaram os 40 graus, como foram os casos da Figueira da Foz (40,80), Sagres, no Algarve, com 40,40, e Zambujeira do Mar, na costa alentejana, com 42,80.



A partir de hoje, as temperaturas deverão começar a descer, de acordo com a previsão do IPMA. No entanto, ainda é considerado "tempo excecionalmente quente", pelo que é expectável que os termómetros ainda rondem os 40 graus. Onze distritos continuam sob aviso vermelho devido ao calor: Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga.



Em 7 destes distritos, há também aviso laranja para trovoada, que pode potenciar o surgimento de incêndios florestais. Aliás, ontem registaram-se trovoadas em vários locais, nomeadamente no interior Centro e Sul, tendo mesmo chovido com intensidade nalgumas localidades. Estão também previstos ventos fortes, com rajadas, que podem provocar danos.