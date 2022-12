"Sabemos que eram sportinguistas porque fizeram questão de o deixar claro": Bar de Lisboa atacado por encapuzados

A Polícia de Segurança Pública está a investigar as circunstâncias de um ataque a um bar de Lisboa, levado a cabo na madrugada deste sábado por uma dezena de indivíduos alegadamente adeptos do Sporting.

Os autores do crime, encapuzados, arrombaram a porta do New Cave Bar, em Campo de Ourique, com recurso a um extintor, ferros e tacos, tendo agredido um membro do staff que recebeu tratamento hospitalar e tem a visão comprometida no olho direito.