Jovem de 18 anos detido por tráfico de drogas em Campo de Ourique

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve um jovem de 18 anos, no dia 6 de abril (quarta-feira), suspeito da prática de crimes e tráfico de estupefacientes, posse de arma e agressões a agente da autoridade, na Freguesia de Campo de Ourique.O bairro da Quinta do Loureiro, situado na freguesia, é muitas vezes associado ao fenómeno do tráfico de estupefacientes, sendo que a 4.ª Divisão Policial tem reforçado a vigilância e o policiamento na área, segundo comunicado da Polícia de Segurança Pública.Na sequência da detenção do jovem foram apreendidas cerca de 178 doses individuais de haxixe, cerca de 355 doses individuais de cocaína, cerca de 488 doses individuais de heroína, uma arma branca e aproximadamente 2600 euros em numerário.O detido dirigiu-se às salas de detenção da COMETLIS, a fim de ser presente a 1º interrogatório judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais.