Uma dupla de encapuzados armados assaltou um posto de combustível, ontem, às 16h30, em Espinho, e conseguiu escapar com cerca de mil euros. Os ladrões ameaçaram uma funcionária, com uma arma de fogo, e obrigaram-na a entregar todo o dinheiro que estava na caixa.O assalto não durou mais de 30 segundos. “Estava a tomar café, com um amigo, à porta da loja. Só dei conta quando a funcionária saiu a gritar”, contou aoNorberto Moreira, gerente de uma empresa nesta estação de serviço. A PSP de Espinho e a PJ do Porto estiveram no local. Tentam agora identificar e deter os envolvidos.