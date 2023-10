O saco de flautas do artista Rão Kyao desapareceu junto ao estacionamento da Praia de São Pedro, no Estoril, esta quinta-feira.O material do músico e compositor português, conhecido intérprete de flauta de bambu e saxofone, desapareceu do local entre as 10h30 e as 11h30 desta quinta-feira.Segundo um apelo nas redes sociais, o saco poderá ser entregue, por quem o localizar, nas esquadras da PSP do Estoril, da Parede ou de Carcavelos.