Saiba quais as rotinas dos reclusos nas prisões portuguesas

Presos pagam centenas de euros por telemóveis básicos e aquecem a comida e as celas com resistências improvisadas.

12:04

As greves dos guardas prisionais motivaram motins em três prisões portuguesas diferentes nos últimos dias. A revista Sábado já entrou nas prisões portuguesas e conta-lhe como é a vida dos reclusos nas cadeias portuguesas.



Durante uma greve dos guardas prisionais no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), os ânimos exaltaram-se quando os presos souberam que teriam de ficar nas celas mais tempo do que o normal. Em protesto, um deles incendiou um caixote do lixo numa das alas, segundo avança a revista Sábado.