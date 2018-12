Marcelo convicto de que tudo será feito para enfrentar a situação nas prisões

Presidente sublinha a importância de assegurar "que também o sistema prisional seja um exemplo de funcionamento à medida desse Estado de direito".

Por Lusa | 19:00

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quarta-feira que acompanha a situação nas prisões, em contacto com o Governo, e manifestou-se convicto de que "tudo deve ser feito e será feito" para a enfrentar.

"Eu acompanho essa situação, em contacto com o Governo, com a senhora ministra da Justiça, nomeadamente, com o senhor primeiro-ministro. E, portanto, estou convicto de que tudo deve ser feito e será feito para enfrentar a situação em causa e garantir aquilo que nós desejamos num Estado de direito ", declarou.

O chefe de Estado, que falava aos jornalistas à saída de uma conferência sobre corrupção na Fundação Champalimaud, em Lisboa, acrescentou que é preciso assegurar "que também o sistema prisional seja um exemplo de funcionamento à medida desse Estado de direito".