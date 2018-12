Novo motim na prisão de Custóias leva guardas a disparar balas de borracha

Reclusos recusaram-se a almoçar e começaram a arremessar objetos, em Matosinhos.

Por Miguel Curado | 13:49

Cerca de 400 reclusos, das alas A e B da prisão de Custóias, em Matosinhos, amotinaram-se à hora de almoço desta quarta-feira. Ao que o CM apurou, os reclusos recusaram-se a ir para o refeitório e começaram a causar distúrbios.



Os cerca de 30 guardas prisionais presentes recorreram a equipamento anti-motim e fizeram disparos com balas de borracha.



Os reclusos foram posteriormente fechados à força nas celas e acabaram por não almoçar, confirmou ao CM Jorge Alves, Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, não há registo de feridos.

Recorde-se que esta terça-feira ocorreu também um motim na Ala B do Estabelecimento Prisional de Lisboa, com vários detidos a atearem fogo a caixotes do lixo e a atirarem vários materiais dos andares superiores.