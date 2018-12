Motim faz com que reclusos fiquem fechados todo o dia

Reclusos vão ter pátio de forma faseada.

Vão "ficar fechados" esta quarta-feira os reclusos da Ala B do Estabelecimento Prisional de Lisboa, que fizeram um motim esta terça-feira por não receberem visitas, destruindo objectos na cela e ateando fogo a caixotes e contentores do lixo. Sábado , o presidente do Sindicato Independente dos Guardas Prisionais, Júlio Rebelo, explicou que a medida foi tomada "por razões de segurança" e tem como objectivo "isolar os reclusos uns dos outros". Contudo, os reclusos vão na mesma ao pátio esta quarta-feira, mas - por segurança - vão de forma faseada, indo metade à manhã e metade à tarde.