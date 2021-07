Salgado fala francês para não ser reconhecido por portugueses na Sardenha

Ricardo Salgado foi apanhado numas férias de luxo na exclusiva ilha italiana da Sardenha. O ex-líder do BES estava a passear com a família nas ruas de Porto Cervo quando foi surpreendido por um grupo de portugueses. Estava sem máscara e, quando se apercebeu que estava a ser reconhecido, ainda tentou disfarçar: começou a falar em francês, mas o grupo não teve dúvidas de que se tratava mesmo do antigo banqueiro, de 77 anos.Salgado foi visto a passear, no passado domingo, numa praça onde se concentram as principais lojas de marcas de luxo, como a Gucci e a Louis Vuitton. O ex-dono disto tudo não se terá apercebido de que estaria a ser fotografado pelos portugueses - que também estão a passar férias naquele destino - e apenas terá notado que tinham ficado surpreendidos. Oteve acesso a várias fotografias que mostram os momentos de descontração do ex-presidente do BES em Itália.