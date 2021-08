Salgado quer safar-se do processo Marquês com dinheiro congelado

Ricardo Salgado quer livrar-se do julgamento da Operação Marquês, no qual responde por três crimes de abuso de confiança, e propõe devolver os 10,7 milhões de euros que o Ministério Público diz que desviou do Grupo Espírito Santo. Na prática, sem saber se será considerado culpado ou inocente, Salgado quer pagar para não ir a jogo.O ex-banqueiro não tem dinheiro disponível para restituir os 10,7 milhões - é sustentado pela filha mais velha -, mas garante ter uma solução. Pretende utilizar o seu património, ou seja, o valor arrestado pela Justiça na pensão (1,5 milhões de euros), nas contas bancárias, na Suíça, (8,5 milhões de euros), nos bens móveis (726 mil euros) e nas cauções que já prestou. Num requerimento dirigido ao juiz Carlos Alexandre, o ex-líder do BES pede a revogação das cauções que prestou, em 2015, no âmbito dos processos Monte Branco e BES. Em causa estão duas cauções de 1,5 milhões cada. “Os bens arrestados excedem, em muito, o valor de 10,7 milhões de euros”, constata a defesa.