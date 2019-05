Santana Lopes: "É um milagre estarmos os dois vivos"

O acidente aconteceu pouco antes das 17:30. O líder do Aliança terá adormecido ao volante, no km 136 entre Pombal e Leiria. Antes, tinha estado numa ação de campanha em Coimbra. Seguia com Paulo Sande num automóvel Lexus alugado que tinha o seguro em dia.





A A1 esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos entre as 18:30 e as 19:27 para o helicóptero aterrar e levantar. Na altura, fonte do INEM referiu que o presidente da Aliança teria sofrido um traumatismo torácica, enquanto o candidato às europeias, Paulo Sande, um traumatismo craniano.

O líder do Aliança, Pedro Santana Lopes, e o cabeça-de-lista às europeias, Paulo Sande, sofreram um acidente na A1 na passada quarta-feira à tarde. Sande já teve alta, mas o antigo primeiro-ministro sofreu uma contusão pulmonar, que o deixou "cheio de dores", tal como descreveu ao semanário Sol."O pior foram as pancadas e estar encarcerado quase uma hora", disse Santana. "É um milagre estarmos os dois vivos", acrescenta.

Os dois políticos foram transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC). Pedro Santana Lopes teve alta hospitalar às 14:30 desta quinta-feira. Em comunicado, a unidade hospitalar informou "que, dos traumatismos ocorridos na sequência do acidente de viação que sofreu dia 15 de maio, não resultaram lesões médico-cirúrgicas significativas" para Pedro Santana Lopes.



"Por indicação médica, foi-lhe recomendado um período de convalescença de modo a garantir a sua plena recuperação", acrescenta a curta nota emitida após a alta hospitalar.