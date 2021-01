O Ministério Público (MP) do Barreiro acusou de um crime de homicídio, na forma tentada, e de ofensas à integridade física qualificadas um sargento-ajudante da Marinha, de 54 anos. João Marques, que está em liberdade, feriu duas mulheres com um disparo de revólver na madrugada de 11 de março de 2018, junto a um bar no Barreiro.