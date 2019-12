Presidente do Boavista constituído arguido após buscas à sede da SAD do clube

A sede da SAD do Boavista e do Grupo Desportivo da Gafanha, em Ílhavo, foram esta quarta-feira alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária no âmbito de um inquérito crime relacionado com fraude fiscal qualificada e branqueamento, confirmou a PGR e PJ aoO presidente do Boavista, Vítor Murta, foi constituído arguido no âmbito deste processo.Numa nota enviada pela PJ ao, este não é o único local onde estão a ser realizadas buscas. As autoridades estão a efetuar "uma operação policial para cumprimento de mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias".

Em causa estará a falta de entrega da prestação tributária devida, e a ocultação da mesma "através do desenvolvimento de atividade empresarial relacionada com a realização e gestão de eventos desportivos", avança a PJ em comunicado.



Os suspeitos usavam faturação falsa emitida por empresas nacionais e estrangeiras e ocultavam os proveitos. Para o branqueamento foram usados mecanismos como a "aquisição de bens móveis e imóveis por sociedades exclusivamente constituídas para o efeito, assim como o investimento em organizações desportivas, com conluio de agentes desportivos", esclarece a PJ. A autoridade diz ainda que os "suspeitos recorreram a aconselhamento jurídico e técnico especializado" para efetuar os crimes em causa.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público e Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, estando envolvidos na operação meios da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária.

"Foram levadas a cabo dez buscas domiciliárias e três buscas não domiciliárias (que incluíram dois escritórios de advogados, duas sociedades anónimas desportivas e dois cofres bancários), realizadas nos Concelhos de Porto, Vila Nova de Gaia, Guimarães e Aveiro", lê-se ainda. No comunicado, as autoridades avançam ainda que "até à presente data foi identificada uma vantagem patrimonial de milhões de euros".

A operação policial envolveu cerca de 80 elementos.

contactou a assessora do clube que afirma que "O Boavista está a colaborar com as autoridades para que tudo fique esclarecido o mais rapidamente possível""Podemos adiantar que ninguém dos quadros do Boavista foi alvo de buscas domiciliárias", conclui em resposta aoEm atualização