SEF detém dois homens por esquema de prostituição

Detenções aconteceram durante a madrugada desta quinta-feira, na Lixa, em Felgueiras

Por Aureliana Gomes | 18:16

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve dois suspeitos e constituídos outros três arguidos, esta madrugada de quinta-feira, na Lixa, em Felgueiras, por indício da prática de crimes de auxílio à imigração ilegal e lenocínio.

Os dois detidos, de 29 e 34 anos, já tinham sido condenados por crimes semelhantes há dois anos. Na operação que culminou, esta madrugada, foi selado um bar de alterne, em Freixo de Cima, Amarante.

Segundo comunicado do SEF, no decurso da ação policial, foram identificados cerca de dez clientes, assim como várias cidadãs que se dedicavam à atividade do alterne e da prostituição. Uma mulher de nacionalidade estrangeira foi notificada para abandonar imediato de território o país, por se encontrar em situação de permanência irregular em Portugal.

Os detidos serão, agora, presentes aos serviços do Ministério Público de Amarante, para primeiro interrogatório judicial.

A investigação "Dumper", que decorreu nos últimos dois anos, foi coordenada pelo Ministério Público da comarca de Amarante e a operação, que envolveu um total de 32 inspetores do SEF, foi efetuada por elementos da Direção Regional do Norte, da Direção Regional do Centro, e da Direção Central de Investigação do SEF.