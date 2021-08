SEF deteta 35 medidas cautelares em controlo no Aeroporto de Lisboa

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou esta segunda-feira que detetou nos últimos três dias 35 medidas cautelares no controlo de fronteiras no Aeroporto de Lisboa, no processo de controlo documental e sanitário.

"Destas 35 medidas cautelares, três pendiam sob menores desaparecidos e duas sob adultos desaparecidos; seis indicavam pedido de paradeiro judicial ou policial; 12 diziam respeito a documentos para apreensão; 11 para efetuar controlo específico discreto e uma para notificação policial", adiantou o SEF em comunicado.

Segundo o SEF, na sexta-feira, sábado e domingo foram controlados 25 mil passageiros no Aeroporto de Lisboa.