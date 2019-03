Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segurança do Aeroporto de Lisboa rouba relógio de 4500 euros

Na sua casa tinha esse relógio e um outro apropriado da mesma forma há um ano.

Por S.A.V. | 09:14

Um segurança privado, que trabalha no raio-X a passageiros do aeroporto de Lisboa, foi detido pela PSP por se ter apropriado de dois relógios esquecidos nos tabuleiros.



De acordo com a PSP, o homem, de 37 anos, ficou, dia 4, com um relógio esquecido de 4500 euros.



O dono voltou atrás e a PSP foi ver a videovigilância e apanhou o suspeito a recolhê-lo e a não entregá-lo aos perdidos e achados.



