Um dos seguranças do blindado da Prosegur alvo de roubo, segunda-feira, quando recolhia uma mala com 200 a 250 mil euros da empresa Internacional Tabacos, em Carcavelos, Cascais, ainda lutou com um dos dois assaltantes.Na rixa - a vítima tentou agarrar o ladrão - caiu ao chão parte do dinheiro, depois recolhido pela PSP, que também ficou com a videovigilância da empresa.Os assaltantes fugiram num carro cuja matrícula as vítimas não decoraram.