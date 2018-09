Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segurança privado detido em São João da Madeira por tráfico de droga

Agentes apreenderam ainda diverso material utilizado para o cultivo das plantas.

19:21

A PSP deteve em São João da Madeira um vigilante de segurança privada, de 29 anos, por suspeita de tráfico de droga, anunciou esta quinta-feira aquela força policial.



Segundo um comunicado da PSP, a detenção ocorreu na passada quarta-feira, no decorrer de um mandado de busca e apreensão.



Foram-lhe apreendidas 22 plantas de canábis, 631 gramas de folhas e bolbos de canábis e vários sacos e vasos com caules de onde já tinham sido cortadas as folhas, refere a mesma nota.



Os agentes apreenderam ainda diverso material utilizado para o cultivo das plantas, além de dois telemóveis e um computador portátil.



O suspeito foi presente ao Tribunal de Santa Maria da Feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações quinzenais, no posto policial da área da sua residência.