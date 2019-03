Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis condenados por 170 mil crimes de pornografia de menores

Pedófilos, entre os 29 e os 47 anos, integravam redes de partilha de vídeos com crianças a serem abusadas.

08:39

Seis homens foram condenados a penas efetivas por mais de 170 mil crimes de pornografia de menores, divulgou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.



Os seis pedófilos, entre os 29 e os 47 anos, integravam redes de partilha de vídeos com crianças a serem abusadas sexualmente.



Foram presos pela PJ em fevereiro de 2017, no âmbito de uma investigação partilhada com a Europol e vão cumprir entre três e cinco anos de cadeia.