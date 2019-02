Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Lista de pedófilos’ já conta com 5280 nomes

Registo de Condenados por Crimes Sexuais contra Crianças foi reforçado o ano passado com 247 nomes.

A ‘lista de pedófilos’ já conta com 5280 nomes no final de 2018, terceiro ano em que esteve em vigor. De acordo com dados do Ministério da Justiça, noticiados ontem pelo semanário Sol, o Registo de Condenados por Crimes Sexuais contra Crianças foi reforçado o ano passado com 247 nomes, quando em comparação com 2017.



Para essa lista entram as pessoas condenadas por crimes relacionados com pedofilia. A sua permanência na lista pode ser de 5, 10, 15 ou 20 anos, dependendo do tipo de crimes e da condenação.



Apenas as autoridades judiciais e as polícias têm acesso à lista. Desde novembro de 2015 já foi consultada 405 vezes, diz o ministério.