Seis feridos em violenta colisão entre três carros em Vila Nova de Cerveira

Seis pessoas ficaram feridas, esta tarde de quarta-feira, numa violenta colisão, entre três carros, em Vila Nova de Cerveira.O alerta foi dado, cerca das 15h30, para os bombeiros de Vila Nova de Cerveira, para um acidente rodoviário, na Estrada Nacional 13, em Vila Meã. As vítimas foram levadas para o hospital de Viana do Castelo.Para além dos bombeiros de Vila Nova de Cerveira, também os bombeiros de Valenças, assim como uma ambulância de suporte imediato de vida de Valença estiveram no local. A GNR foi mobilizada e investiga as causas do acidente.