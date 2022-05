Um acidente que envolveu um autocarro, fez seis feridos graves na manhã deste sábado, na A1, entre a Mealhada e Aveiro.O autocarro despistou-se acabando por colidir com um poste de eletricidade.As seis vítimas estão a ser assistidas e estabilizada no local.No local estão mais de 80 operacionais dos bombeiros, elementos do INEM e foi acionado um helicóptero para auxiliar no socorro às vítimas.

O trânsito está a circular por uma faixa de rodagem, mas poderá vir a ser cortado.

Em atualização