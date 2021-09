Uma colisão entre quatro viaturas provocou um morto e oito feridos, esta manhã no quilómetro 65 da A1, em Santarém.



Dois dos feridos estão em estado grave.





Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém adiantou que o acidente, para o qual foi dado alerta às 09h55, envolveu três viaturas ligeiras e uma de mercadorias.

O acidente ocorreu no sentido norte-sul e o trânsito desenrola-se de forma condicionada na via.



Estão no local 28 operacionais auxiliados por 13 veículos.



Em atualização