Trânsito condicionado na A1 em Minde após avaria de ambulância seguida de abalroamento

A avaria de uma ambulância esta segunda-feira na A1, sentido Santarém-Fátima, na zona de Minde, provocou três feridos ligeiros.Ao que oapurou, a ambulância fazia o transporte de um doente para Coimbra quando avariou ao quilómetro 100. O bombeiro que conduzia a viatura, encostou-a na via da direira e, ao verificar a avaria, queimou-se com a fuga de àgua quente do radiador, tendo reportado para o CDOS de Santarém a situação, cerca das 16h45.O CDOS acionou uma ambulância para o local. Quando esta chegou, cerca das 16h56, uma viatura ligeira de mercadorias tinha abalroado a ambulância.Registaram-se três feridos, o bombeiro que se queimou e o doente e o condutor da viatura ligeira de mercadorias que sofreram ferimentos ligeiros, resultado da colisão.No local encontram-se seis viaturas e 15 operacionais dos bombeiros.A estrada encontra-se condicionada.