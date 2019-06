Seis homens desviaram milhares com cartões clonados

Na casa que arrendaram em Miramar, Vila Nova de Gaia, os seis homens, de nacionalidade brasileira, montaram uma fábrica para clonar cartões bancários.O esquema começava nas caixas multibanco. Colocavam placas nas ranhuras para copiar a informação dos cartões e microcâmaras para filmar os códigos introduzidos pelas vítimas. Em cerca de um mês conseguiram fabricar 174 cartões e tentaram apoderar-se de quase 38 mil euros.O gang começa a ser julgado esta terça-feira em Matosinhos. Os suspeitos, que têm entre os 27 e os 44 anos, foram detidos pela PJ do Porto há quase um ano e estão em prisão preventiva.O grupo responde por associação criminosa, contrafação de cartões, passagem e moeda falsa e falsidade informática. O Ministério Público pede que os suspeitos sejam condenados à pena acessória de expulsão do País.Segundo o processo, foram apanhados na posse de informação bancária copiada noutros países, como EUA, Brasil e Itália. Pelo menos um dos suspeitos, Luciano Proença, tem já um longo historial de crime.As placas e as microcâmaras foram instaladas no Porto, Maia, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, sendo que um dos alvos preferidos eram as caixas Euronet.Com a informação em sua posse, os detidos fabricavam os cartões acediam às contas das vítimas, efetuando levantamentos de dinheiro e compras.Pelo menos dez bancos nacionais foram visadas e nas buscas foram apreendidos 27 mil euros.