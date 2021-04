Seis migrantes marroquinos foram esta quinta-feira condenados a prisão efetiva - entre 1 ano e 10 meses e 2 anos e 2 meses - por motim no centro temporário do aeroporto do Porto, em agosto de 2020. Outros cinco foram absolvidos.Os condenados vão ter de pagar parte dos prejuízos. Os seis condenados continuam presos e os restantes ficam para já ‘livres’, mas sujeitos a custódia do SEF para serem expulsos do País.