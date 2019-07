Seis traficantes de droga iam buscar canábis a Espanha

Seis homens foram esta terça-feira condenados - dois deles com penas de prisão efetiva - por tráfico de droga, no Tribunal de Faro.Os crimes ocorreram entre 2017 e 2018 e os suspeitos abasteciam-se de canábis no Sul de Espanha, fazendo depois o transporte, de automóvel, através da A22, para Portugal, para a distribuição e a posterior venda.As detenções, que resultaram na apreensão de oito quilos de canábis, ocorreram em abril do ano passado numa operação da PSP e da GNR.Esta terça-feira, decorreu a leitura do acórdão. O juiz condenou o marroquino Said Lakhdar e o português Carlos Caseiro, que fizeram a viagem a Huelva em conjunto, a seis anos e cinco anos e seis meses, respetivamente, com penas de prisão efetivas.Os restantes quatro arguidos foram condenados a penas suspensas, desde os 4 anos e 8 meses a multas, porque não ficou provada a coautoria com os principais suspeitos.Um dos arguidos que foi condenado a uma pena suspensa não recebia dinheiro em troca do tráfico de canábis. Segundo o juiz, aceitava produtos alimentares, como frutas e legumes, e também madeira dos ‘clientes’.Na altura das detenções, a 23 de abril de 2018, as autoridades procuraram os oito quilos de canábis num terreno na zona de Fonte Louseiros, no interior do concelho de Faro, onde Said os tinha escondido dentro de sacos de plástico depois de mais uma das viagem a Huelva.