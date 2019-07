Dois turistas agredidos durante roubo na rua em Albufeira

Os dois jovens turistas holandeses regressavam ao hotel, em Albufeira, na madrugada desta segunda-feira, quando foram atacados por quatro indivíduos que os agrediram e roubaram com violência.Segundo oapurou, o alerta foi dado pelas 04h10, na avenida Sá Carneiro, em plena zona dos bares da Oura.Os jovens holandeses, de 18 e 19 anos, tentaram resistir aos assaltantes e acabaram por sofrer hematomas e escoriações em diversas partes do corpo, resultantes de murros e pontapés desferidos pelos quatro assaltantes.O objetivo dos ladrões eram os bens pessoais das vítimas, tendo roubado um telemóvel iPhone X.Os quatro suspeitos fugiram de seguida para parte incerta. O Destacamento Territorial da GNR de Albufeira está alertado e procede neste momento a investigações com vista à identificação e à captura dos quatro assaltantes.As vítimas foram assistidas no local por elementos dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, que depois os transportaram ao Hospital de Faro.Segundo oconseguiu apurar, os dois jovens estão fora de perigo.A zona dos bares da Oura, onde os turistas foram assaltados, é frequentada por muitos turistas nacionais e estrangeiros, sendo o consumo excessivo de álcool uma situação recorrente que está, aliás, na origem de um número significativo de rixas e desacatos que ali ocorrem.Os assaltos são, contudo, relativamente pouco frequentes, sendo os principais alvos turistas estrangeiros.